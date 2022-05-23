Премьер Швеции Магдалена Андерссон в интервью шведскому официальному информационному агентству ТТ назвала «приятными и позитивными» состоявшиеся ранее переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по членству в НАТО.

«У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные», — приводит цитаты из интервью турецкая газета Star.

Отметив, что она с нетерпением ждет переговоров с Турцией, Андерссон добавила, что Швеция «является одной из первых стран, внесших Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции) в список террористов».

Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов». Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.