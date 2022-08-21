Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал Германию добывать газ путем фрекинга (метод гидроразрыва пласта), чтобы избавиться от газовой зависимости от России. «Германии следует бросить на чашу весов все ресурсы, которые есть в нашей стране. Если газа из России в качестве переходной технологии уже нет, то нужно пользоваться собственными ресурсами», — заявил он в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в воскресенье, 21 августа.

«Отечественный газ, полученный путем фрекинга, дал бы возможность снизить зависимость от России и мировых рынков. Для электростанций неважно, получают они сжиженный газ из США, трубопроводный газ из России или газ, полученный путем фрекинга из Германии. Различия огромные только в ценах», — отметил Кречмер.

Саксонский премьер-министр предупредил, что без использования собственных ресурсов Германии не снизить высокие цены на энергию. «Это путь, который эта страна не выдержит. Цены на энергоносители угрожают разрушить основы здоровой экономики и социального мира. Такие последствия недопустимы», — подчеркнул Кречмер.

«Если российским газом уже нельзя пользоваться в качестве переходной технологии, нужно искать другие решения. Федеральное правительство должно не руководствоваться идеологией, а использовать все имеющиеся мощности от бурого угля, водной энергии, биомассы и атомной энергии», — пояснил премьер-министр Саксонии. (DW)