Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе согласился уйти в отставку. Об этом сообщил в субботу ланкийский новостной портал Newsfirst.

«Премьер-министр готов уйти в отставку», — говорится в сообщении издания, опубликованного по итогам совещания лидеров политических партий, которое прошло под председательством спикера страны Махинды Япы Абейвардены.

По данным портала, Викрамасингхе заявил о своем решении участникам встречи. Глава ланкийского правительства уйдет в отставку после того, как будет сформировано правительство, состоящее из всех партий.

В субботу тысячи протестующих вышли на улицу Коломбо с требованием отставки президента страны Готабаи Раджапаксы. Они прорвались в резиденцию главы государства, а затем и в резиденцию премьера. Пострадали более 30 человек.