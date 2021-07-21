Премьер-министр Азербайджана Али Асадов раскрыл причину роста числа зараженных коронавирусом в последние дни.

Как передает АПА, 21 июля на республиканском совещании Оперативного штаба в расширенном составе премьер-министр Али Асадов заявил, что учитывая благоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране и многочисленные обращения граждан, особенно молодежи, с 1 июля 2021 года разрешено проведение свадебных мероприятий в соответствии с принятыми правилами особого карантинного режима.

«В результате контрольных мер, проводимых мониторинговыми группами, состоящими из представителей Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, на объектах, где проводятся свадебные мероприятия, а также на основе многочисленных обращений, поступивших в Оперативный штаб от представителей общественности, становится ясно, что, торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями, установленными в постановлении “Методические указания по профилактике коронавирусной (COVID-19) инфекции в учреждениях общественного питания” и “О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений”», — отметил премьер.

Али Асадов отметил, что следствием подобных негативных явлений является то, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости по всей стране.