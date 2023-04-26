Делегация во главе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым посетила Тегеран.

Визит реализован с целью расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и создания большей мобильности в связях.

В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества Тегерана и Астаны в сферах транспорта, экспорта, инженерно-технических услуг, транзита, энергетики, банковского дела.

В ходе визита премьер-министра Казахстана в Тегеран также запланирована встреча с рядом высокопоставленных лиц Ирана.