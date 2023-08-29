Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала во вторник разъяснения для всех министров. Биньямин Нетаньяху поручил правительственным министерствам заранее одобрить с ним любую тайную политическую встречу и, тем более, рассказы о ней.

Директива связана со скандалом, который практически свел на нет многолетние усилия нормализации отношений с Ливией и другими арабскими странами. Министр иностранных дел Эли Коэн похвастался встречей с ливийской коллегой в Риме, женщина была уволена, а другие арабские страны теперь не очень охотно будут вести закулисные переговоры, которые были достаточно распространены.

В понедельник министра Коэна вызвал на беседу исполняющий обязанности посла США в Израиле, который выразил протест против его поведения. Министр Коэн, в свою очередь, ответил, что Израиль понимает проблему, и что он больше не будет публично высказываться по чувствительным вопросам.

Вашингтон издал резкую ноту протеста, в Коэну дали понять, что его бестактность пустила насмарку двухлетние усилия американских дипломатов по наведению мостов между Ливией и Израилем и похоронила надежды на присоединение Ливии к «соглашениям Авраама».

Еще до новых инструкций Нетанияху любую публикацию согласовывать с ним лично, источники в политической системе выразили ужас перед поступком министра иностранных дел.

Сам Коэн дает странные комментарии: «Жаль, что политические оппоненты, которые не имеют каких-либо значительных достижений, спешат реагировать, не зная подробностей, и обвиняют в утечке информации, которой не было». (israelinfo.co.il)