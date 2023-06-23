Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался признать аннексию украинских территорий и поддержал территориальную целостность Украины.

В ходе визита в США Моди выступил перед американским Конгрессом. Одной из главных тем его речи стала война России в Украине. Моди подчеркнул, что мировой порядок основан на соблюдении принципов устава ООН, мирном разрешении споров, уважении суверенитета и территориальной целостности. Трансляцию выступления премьер-министра опубликовал индийский телеканал Wion.

«Как я прямо и публично сказал, это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии», — заявил он, добавив, что «мы все должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания».

По итогам визита премьера Индии в США Белый дом опубликовал совместное заявление Моди и американского президента Джо Байдена. В нем говорится, что лидеры двух стран призвали к уважению международного права, принципов устава ООН и территориальной целостности. Также отмечается, что Вашингтон и Нью-Дели «обязуются продолжать гуманитарную помощь народу Украины».

Моди прибыл в США 20 июня с государственным визитом. Он посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, после чего оправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами.

Индия воздержалась от прямого осуждения военной агрессии России после начала войны в Украине. На встрече стран G20 Индия, которая выступала председателем, высказалась против дополнительных санкций в отношении России и отказалась от публичного осуждения российского вторжения.

Более того, страна получила большую выгоду от торговли с РФ, став одним из крупнейших покупателей российской нефти. Индия также является самым крупным импортером оружия из России. За последние 10 лет Москва продала Нью-Дели почти в 20 раз больше вооружений, чем США. Однако Вашингтон теперь всерьез намерен потеснить Москву на индийском рынке.

Во время визита Моди в США должны были быть подписаны крупные военные контракты, предполагающие в том числе передачу Индии оборонных технологий, которыми ранее Пентагон делиться не хотел, писала накануне The Wall Street Journal. По данным газеты, речь шла о контрактах на поставку суперсовременных беспилотников MQ-9B Reaper на сумму около $3 млрд. The Washington Post указала, что обсуждалась поставка 31 дрона. Кроме того, по информации газет, две страны договорились о совместном производстве двигателей F414 разработки General Electric для индийских истребителей нового поколения. (moscowtimes.ru)