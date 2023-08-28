Власти Японии пообещали помочь и поддержать отечественных производителей морепродуктов после того, как Китай запретил импорт японских товаров из-за сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Разработать меры поддержки для отрасли должны в течение недели, в эфире телеканала NHK пообещал премьер страны Фумио Кисида, его слова приводит РИА Новости.

Кисида также призвал соотечественников разнообразить свой рацион и есть больше рыбы. Таким образом они смогут помочь властям и поддержать местных производителей, отметил он.