Инспекторы МАГАТЭ будут десятилетиями собирать пробы воды и анализировать после сброса с АЭС «Фукусима», говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Мариано Гросси.

«Последний сбор проб и анализ морской воды возле АЭС показал, что уровень трития ниже принятого в Японии максимально допустимого уровня. Наш непредвзятый мониторинг будет продолжаться в течение всего времени сброса воды, который, как ожидается, займет десятилетия. Как я уже говорил, МАГАТЭ было там раньше и будет и после завершения этой деятельности», — заявил он совету управляющих МАГАТЭ.

Ранее Гросси обещал, что специалисты МАГАТЭ проверят безопасность «до последней капли воды».