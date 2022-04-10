Израиль сделает все, что потребуется, чтобы справиться с волной террора, а также сведет счеты со всеми, кто причастен к последней волне терактов на территории еврейского государства. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр Нафтали Беннет.

«Израиль сделает все, что потребуется для победы над террором. Мы сведем счеты со всеми, кто имел прямое или косвенное отношение к террористическим актам. Нет никаких ограничений для армии и спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) и других сил безопасности в войне с терроризмом», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

Беннет проинформировал, что «за несколько часов израильским силам удалось обнаружить террориста, совершившего нападение на улице Дизенгоф [в Тель-Авиве 7 апреля], и ликвидировать его». «Вчера и сегодня [9 и 10 апреля] мы действовали в Дженине [крупный город на Западном берегу реки Иордан], откуда пришел террорист, совершивший теракт в Тель-Авиве. Этой ночью мы действовали в деревне, где вырос террорист, совершивший убийства в Бней-Браке. Мы продолжаем арестовывать причастных к терроризму и наносить удары по террористам», — добавил он. (ТАСС)