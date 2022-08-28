Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Армии обороны Израиля и разведывательной службе «Моссад» готовиться к любому развитию событий вокруг ситуации с Ираном и возможного заключения новой ядерной сделки. Об этом пишет ТАСС.

«Армия обороны Израиля и «Моссад» получили от нас указания готовиться к любому сценарию. Мы будем готовы действовать для поддержания безопасности Израиля. Американцы понимают это, весь мир понимает это, израильское общество также должно знать это», — написал Лапид на своей странице в Twitter.

Лапид также напомнил, что Израиль выступает против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в его нынешнем виде.

«Это соглашение — плохое соглашение. Оно уже было плохим, когда было подписано в 2015 году. Сегодня опасности, исходящие от него, стали еще больше. Оно близко к дате своего завершения, а Иран находится в другом состоянии с точки зрения развития технологий», — сказал политик.

Глава Израиля подчеркнул, что главным приоритетом для его страны является противодействие заключению сделки по иранской ядерной программе.

«Наша политическая директива с первого дня — бороться с этим соглашением изо всех сил, но не нанося вреда нашим стратегическим отношениям с США», — заявил Лапид.