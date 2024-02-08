Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы работать с любым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Кирби подчеркнул, что «решения, касающиеся военного руководства», принимает президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем работать с любым, кого бы он ни назначил руководить вооруженными силами. Мы продолжим работать с нашими украинскими коллегами», — сказал представитель Белого дома.