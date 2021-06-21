Председатель правительства Испании Педро Санчес 22 июня предложит кабинету министров помиловать каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума по вопросу независимости региона 2017 года. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник в Барселоне, его выступление транслировал сайт кабмина королевства.

«Завтра я предложу Совету министров помиловать девятерых осужденных за [сепаратистский] процесс, — сообщил премьер. — Мне известно, что есть люди, которые против этой меры <…> Кроме того, я понимаю ту часть каталонского и испанского общества, которая выступает против помилования». При этом, по словам Санчеса, правительство решило дать шанс «на примирение».

Выступление премьера в театре «Лисео» в самом начале было прервано неразборчивыми криками неизвестных. У здания театра в Барселоне несколько сотен сторонников выхода региона из состава Испании устроили акцию протеста против визита Санчеса в каталонскую столицу.