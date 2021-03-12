Премьер и министры Таиланда отложили свою вакцинацию препаратом AstraZeneca

Вакцинация премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча и членов правительства от коронавируса препаратом компании AstraZeneca отложена из-за опасений на фоне отказа ряда европейских стран от вакцины, сообщает Reuters.

Чан-Оча и другие министры должны были сделать прививку в пятницу, 12 марта, указано в сообщении. Решение о временном отказе от вакцинации связано с решением министерства здравоохранения страны приостановить использование препарата.

«AstraZeneca по-прежнему является хорошей вакциной, но с учетом того, что произошло, <…> министерство здравоохранения <…> хотело бы отложить использование вакцины AstraZeneca», – заявил представитель минздрава Киаттипхум Вонгджит.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.(ТАСС)