Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поблагодарила власти Польши за защиту внешних границ НАТО и ЕС, сообщает РИА «Новости».

«Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась. В этой напряженной ситуации особенно важен быстрый и эффективный обмен информацией, союзники постоянно проводят консультации на различных уровнях, и мы планируем работать посредством международных организаций», — сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Она также добавила, что «давление на границе будет продолжаться, поскольку [Александр] Лукашенко не достиг своих целей».

Премьер-министр Эстонии призвала также к скорейшему введению нового пакета санкций ЕС против Минска.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе. Уточняются, что работы начались на северо-востоке страны в Нарве, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. На данный момент установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 километров.

Миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Беларусьь, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.