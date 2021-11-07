Спасение Эфиопии как государства требует жертв от граждан страны. Об этом заявил в субботу премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

«Есть жертвы, которые необходимо принести, — приводит слова Ахмеда сомалийский портал Garove. — Однако эти жертвы спасут Эфиопию. Мы переживаем трудное время, которое рождает героев».

В свою очередь правительственная служба по связям с общественностью Эфиопии опубликовала в субботу в Twitter сообщение, в котором говорится, что «для нас, эфиопов, умереть за суверенитет, единство и идентичность — большая честь». Публикация приурочена к проходящим второй день подряд в столице страны Аддис-Абебе, а также штатах Оромия и Сомали массовым митингам в поддержку центрального правительства и против действий повстанцев Тыграя, которые ведут наступление на позиции федеральных войск.

В субботу Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция и Дания призвали своих граждан покинуть Эфиопию в связи с ухудшением ситуации в стране. Как заявили ТАСС в посольстве РФ в Аддис-Абебе, сейчас на территории Эфиопии находятся около 200 граждан России, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей. «Туристы в последнее время в Эфиопию летят в основном с целью транзита», — отметил представитель дипмиссии, добавив, что пока никто из граждан РФ не обращался в посольство за помощью.