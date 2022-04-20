Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Москву «отнестись с милосердием» к британским пленным в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что политик не стал говорить о возможном обмене плененных британских граждан.

Ранее британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис сообщил, что правительство Великобритании особенно внимательно следит за развитием ситуации с попавшими в плен в Мариуполе британцами Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. При этом Льюис не стал прямо отвечать на вопрос, участвует ли Лондон в переговорах об обмене британских подданных, но отметил, что Британия даже не рассматривает обсуждение их обмена на арестованного в Киеве главу партии Виктора Медведчука, хотя об этом Лондон попросили сами пленные британцы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Великобритании отказались помогать в освобождении попавших в плен на Украине британских наемников.