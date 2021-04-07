Премьер Чехии уволил главу минздрава

В свою очередь Блатны заявил, что считает свое увольнение политически мотивированным. «Решением премьера я освобожден от должности главы минздрава. Я считаю, что это сделано по политическим мотивам. Сам я относился к своей работе честно, с использованием всех своих знаний и сил», — сказал он на пресс-конференции.