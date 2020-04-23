Премьер Австралии призвал к реформе ВОЗ

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и наделении ее сотрудников более широкими полномочиями.

В интервью телеканалу Sky News в ночь на четверг австралийский лидер заявил, что, по его мнению, специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как «инспекторы ООН по вооружениям», что усилит потенциал организации в борьбе со вспышками болезней в будущем.

«Если у нас возможность, которая потенциально может спасти тысячи, если не сотни тысяч жизней, то мы должны реализовать ее», — сказал премьер-министр. Он отметил, что «полномочия, как у инспектора по вооружениям, позволят сотрудникам ВОЗ въезжать на территорию стран для расследования источника вспышек болезней без приглашения» и получать доступ к информации, имеющей решающее значение для отслеживания заболеваний и борьбы с ними.

Также Моррисон подчеркнул, что в настоящий момент миру «необходим прозрачный и независимый процесс, который позволит понять, что произошло [во время вспышки], и, что еще более важно, что должно измениться, чтобы избежать ее повторения в дальнейшем». «Этот вирус изначально имел крайне высокий пандемический потенциал, <…> и поэтому мы должны понять все обстоятельства, связанные с его распространением, как можно скорее», — подчеркнул премьер-министр.(ТАСС)