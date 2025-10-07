«Сегодня Совету Безопасности ООН необходима серьёзная реформа, и голоса развивающихся стран должны звучать там громче».

Об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Глава Узбекистана также отметил необходимость завершения процесса принятия Соглашения о стратегическом партнёрстве для укрепления роли ОТГ как международной организации: «Мы предлагаем укреплять наши экономические и торговые связи и в промышленной сфере. Практическое сотрудничество должно реализовываться через конкретные проекты. Предлагаем учредить Промышленный альянс тюркских государств. Кроме того, предлагаем создать электронную систему под названием “Тюркский Зелёный Коридор”. Также предлагаем продвигать передовые технологии в области зелёной энергетики и государственно-частные проекты в этой сфере».