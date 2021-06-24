В Центре современного искусства YARAT состоялась премьера музыкального фильма «О той весне… » молодого режиссера Вафы Мамедовой. Фильм посвящен ветеранам Великой Отечественной Войны и великой победе советского народа. Ранее проект был презентовал на платформе YouTube.

Сегодня состоится еще один показ фильма, на этот раз в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), где гостями и участниками мероприятия станут представители различных общин Азербайджана.

Премьеру в YARAT посетил посол Российской федерации Михаил Бочарников. Также на показе присутствовали деятели культуры и журналисты.

«Фильм очень понравился. И понравилось то, что такие проекты создаются молодыми людьми, и поэтому в фильме чувствуется взгляд нового поколения. Радует то, что идея, которая пронизывает картину, остается неизменной, и такая преемственность поколений очень важна. Хорошо, что современные молодые люди осознают значение победы в Великой отечественной войне, и ее историческую важность. Будем надеяться, что эти чувства они передадут дальше, следующему поколению», — поделился дипломат своими впечатлениями от просмотра в интервью #.

Поэтесса и сценарист Ульвия Ахундова, ставшая одной из героинь фильма, считает, что главное достоинство проекта в том, что через годы ниточка времени не оборвалась, и современные азербайджанцы с охотой говорят о большом подвиге советского народа, помнят своих предков, отдавших жизни за сегодняшний мир на Земле.

«Значит, мы не стали циничней, мы остались такими же, какими были, мы грустим о том же самом, радуемся тому же самому, и главное, умеем любить», — подчеркнула она.

Видеограф проекта Эмиль Гусейнов назвал режиссера Вафу Мамедову человеком с необыкновенной силой духа:

«Она та, кто в одиночку способна изменить очень многое», — сказал Гусейнов, поблагодарив авторов проекта за возможность внести свой скромный вклад в общее дело.

Героями проекта «О той весне…» также стали историк и телеведущий Фуад Ахундов, народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, поэт, основоположник жанра авторской песни Александр Городницкий, режиссер Джавид Имамвердиев, заслуженные артисты Азербайджана Теймур Рагимов, Олег Амирбеков, известный актер Ярослав Трифонов, хореограф Ленай Сеидализаде, гости из Польши, Грузии, Украины, России и Казахстана.