Греция будет иметь 200 военных самолетов 4-го и 5-го поколений к 2030 году, постепенно избавляясь от более старых машин. Об этом заявил министр национальной обороны Никос Дендиас после посещения Главного управления оборонной техники и инвестиций своего ведомства.

Дендиас отметил, что в вооруженных силах страны проводится крупнейшая реформа, которая когда-либо имела место. «Эта программа, начиная с ВВС, предусматривает, что к 2030 году они будут иметь 200 современных самолетов поколений 4,5 и 5 с постепенным выводом из эксплуатации самолетов 3-го и 4-го поколений. В то же время она предусматривает усиление и модернизацию нашего флота. Программа приобретения новых фрегатов FDI уже реализуется», — цитирует министра Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Он отметил, что рассматривается также участие в проектировании и строительстве в самой Греции новых фрегатов типа Constellation, идет поиск оптимальных решений на переходный период. «Мы также приступаем к созданию экосистемы оборонных инноваций с использованием Греческого центра инновационного развития, который мы создаем на основании закона, который будет принят парламентом Греции в ближайшие дни», — подчеркнул Дендиас.

«Мы хотим изменить существующую реальность приобретения готового иностранного оружия, укрепить собственную оборонную промышленность, перейти к ускоренному производству передовых систем вооружений, — продолжил глава Минобороны. — Я имею в виду беспилотники, антидроны, оружие, которое создаст «зенитный навес» над нашей родиной, автономно движущиеся транспортные средства, автономно движущиеся суда на море и под водой. Мы пытаемся создать новую реальность для греческих вооруженных сил, и я абсолютно убежден, что в достижении этой цели мы имеем поддержку всей политической системы и особенно греческого общества».