Предвыборная Грузия: Без фактора Саакашвили – никак

В оппозиционной среде Грузии начались споры о том, может ли экс-президент Грузии Михеил Саакашвили возглавить правительство страны в случае проигрыша правящей партии «Грузинская мечта» осенью. Во второй по силе оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявили, что не вступят в коалицию с партией Саакашвили «Единое Национальное Движение», если те будут продвигать на пост премьер-министра экс-президента. В «Едином национальном движении» критически прокомментировали это заявление, передает Regnum.

«ЕНД может мечтать о том, что премьер-министром Грузии станет бывший грузинский президент Михеил Саакашвили», — заявил в понедельник не так давно вышедший на свободу один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Который, кстати, именно при Саакашвили занимал пост мэра Тбилиси. Он уверен, что после голосования вместо правящей партии «Грузинская мечта», возглавляемой Бидзиной Иванишвили, будет правящая коалиция.

Грузии необходимо, чтобы правительство страны было сформировано не одной партией, а правящей коалицией. Такое заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 17 августа сделал еще один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

«Необходимо коалиционное правительство, в котором ни одна отдельная личная и политическая сила не будет иметь единоличного и однопартийного правительства», — сказал Капанадзе журналистам.

По его мнению, ошибочно полагать, что после предстоящих парламентских выборов правящей партией останется «Грузинская мечта» с ее лидером Бидзиной Иванишвили.

Напомним, в Грузии выборы в парламент состоятся 31 октября. Победившая на них партия, если она наберет более 40% голосов, сможет формировать свое правительство, не вступая в коалиции с другими партиями.

Но интересно, чем плох Саакашвили своим бывшим однопартийцам? И будет ли он сам настаивать на премьерских амбициях (учитывая, что Грузия теперь парламентская республика, и премьер-министр фактически главная фигура во власти)? Наверное, нет — во имя сохранения оппозиционной коалиции, имеющей потенциал вместе победить Иванишвили.

Но принципиальны ли вообще все эти вопросы? Может, оппозиции стоит думать о чем-то другом в плане подготовки к предстоящим выборам? На эти вопросы # ответили тбилисские эксперты.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Михеил Саакашвили не может стать премьер-министром Грузии – это исключено. Но, в то же самое время, если случится возврат Саакашвили в страну, это будет означать революционный сценарий событий. То есть, он сметает все на своем пути, Грузия начинает жить заново, начинает жить по новым законам, и Саакашвили становится премьер-министром. Вот на такой сценарий, наверное, они и рассчитывают. Потому что иначе он просто-напросто не может стать премьер-министром, согласно действующим в стране законам.

Но в то же самое время у ЕНД позиции, конечно, сильнее, чем у любой другой оппозиционной партии. Включая и «Европейскую Грузию». Потому что рейтинг «Европейской Грузии» не превышает, наверное, 7% — это максимум. А «Нацдвижение» может набрать на выборах 25%, по-моему. Так что, если оппозиция победит на парламентских выборах и встанет вопрос о формировании правительства, то в первую очередь это будет делать, конечно, ЕНД, а не «Европейская Грузия».

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В первую очередь оппозиции, безусловно, стоит думать о том, что выборы она пока что проигрывает. Выдвигать кандидатов в премьеры — хорошее занятие с точки зрения активизации электората, но реального разговора о премьерстве не идет.

Саакашвили уже имеет амбиции и, безусловно, для него единственный приемлемый вариант — единоличная власть, чего Грузии, конечно, не нужно. Что Грузии нужно — это единая сплоченная идеалами оппозиция, предлагающая людям что-то новое. Этого у Грузии, к сожалению, нет. Поэтому и по факту и по опросам, место премьера после выборов займет или кандидат Бидзины Иванишвили, или кандидат от той партии, с которой Иванишвили создаст коалицию.

Если говорить о фигуре Саакашвили, для предвыборной гонки его фактор играет и отрицательную, и положительную роль (для оппозиции). Отрицательную, потому что власти снова вспомнят все ужасы «кровавых 9 лет Саакашвили», и выбор будет между Мишей и Бидзиной. Положительную — потому что по всем публичным и непубличным опросам оппозиция проигрывает, и фактор личного участия Саакашвили поднимает ставки, а значит — повысит явку на выборах в ту или иную сторону. Люди будут идти на выборы, понимая, что их голос сейчас решает судьбу страны. В какую сторону — решать народу Грузии.