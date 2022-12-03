США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния).

По информации компании-разработчика Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении.

Отмечается, что Raider сможет преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии «стелс».

На церемонии также присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее американский военный портал 19FortyFive писал, что B-21 Raider обладает ядерным потенциалом и, таким образом, будет играть важную роль в ядерной триаде США. (gazeta.ru)