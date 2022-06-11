В Украине попросили уточнить слова президента США Джо Байдена о том, что их страна якобы не хотела слышать предупреждения США о надвигающейся спецоперации России по защите Донбасса. Как заявил 11 июня представитель украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров, эти слова не совсем верны.

По его словам, до обострения ситуации американский и украинские лидеры многократно созванивались, а Киев просил ввести превентивные меры противт Москвы.

«Поэтому фраза «не хотел слышать», вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры «не хотели нас слышать», — цитирует Никифорова Liga.net.