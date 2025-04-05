Власти Китая объявили о проведении масштабных военных учений у северного, южного и восточного побережья Тайваня, сообщает «Синьхуа». В операции задействованы сухопутные части, военно-морские силы и военно-воздушные силы, а также ракетные войска. Представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что учения станут жестким предупреждением сепаратистским силам островной республики.

Вооруженные силы Китая отрабатывают боевое патрулирование флота и авиации у побережья Тайваня, захват «прав комплексного контроля», нанесение ударов по морским и наземным целям, а также блокирование ключевых зон и путей «с целью проверки боеспособности» войск «в реальных совместных военных операциях». Пекин проводит учения вслед за визитом министра обороны США Пита Хегсета в Японию и на Филиппины, в ходе которого тот критиковал власти КНР и заявил, что Токио «незаменим» для противодействия китайской агрессии, пишет Reuters. Также Китай выпустил серию пропагандистских роликов, в которых назвал президента Тайваня Лай Цинда «паразитом» и изобразил его в виде зеленого жука, которого держат палочками для еды над горящим Тайванем.

В Минобороны Тайваня сообщили, что в ответ на приближение к острову в понедельник китайской авианосной группы «Шаньдун» они отправили свои военные самолеты и корабли, а также активировали наземные ракетные системы.

По информации двух высокопоставленных тайваньских чиновников, во вторник уже более 10 китайских военных кораблей приблизились к 44-километровой прилегающей к Тайваню зоне. Тайвань в ответ направил туда свои военные корабли.

В то же время МИД Китая заявил, что учения «являются законными и необходимыми мерами по защите национального суверенитета и сохранению национального единства». «Воссоединение Китая — это неудержимая тенденция, оно произойдет, и оно должно произойти», — сказал представитель ведомства Го Цзякунь.

В последний раз Китай имитировал атаку или блокаду Тайваня в мае прошлого года (через три дня после инаугурации Лая). Китайские силы отработали захват ряда территорий республики и провели учения с боевыми стрельбами.

Итак, что происходит возле острова, как это можно квалифицировать? Может ли оказаться так, что Пекин всё ближе к операции по возвращению Тайваня в состав единого Китая? Верно ли предполагать, что республиканская администрация США уже не станет однозначно поддерживать Тайбэй?

Своими мыслями об этом поделились с # известные зарубежные эксперты.

Как отметил казахский политолог и ученый Жаксылык Сабитов, если говорить про противостояние Китая и Тайваня, это, в принципе, часть глобального противостояния Китая и США. «Здесь, безусловно, США всегда будут поддерживать Тайбэй и, в принципе, будут препятствовать вхождению Тайваня в состав КНР. Потому что им не нужен усиливающийся Китай, к которому добавится тайваньская экономика. Тем более что Тайвань производит кучу стратегически важных товаров, которые важны и для самих США.

В Пекине, безусловно, ожидают, что рано или поздно Тайвань станет частью Китая, но активных военных действий по этому поводу они предпринимать не будут, потому что в принципе это может подвести мир к Третьей мировой, глобальной, ядерной войне», — полагает ученый.

Он напомнил, что Китай ведет политику собирания земель, начиная еще с Гонконга, Макао и других территорий, которые он вернул себе. «Одновременно идет такая унификация, когда в Китае создается одна нация, все национальные меньшинства перестают быть меньшинствами и фактически подвергаются культурной ассимиляции, лингвистической в том числе.

Поэтому Китай будет проводить политику в направлении возвращения Тайваня, но не станет переходить какую-то «красную линию», потому что здесь, в принципе, сталкиваются интересы Пекина и Вашингтона, и прямое столкновение приведет к непредсказуемым последствиям. То есть, здесь, я думаю, Китай будет наращивать давление, проводить символические операции, но в целом это не приведет к каким-то военным действиям», — уверен Сабитов.

Директор Института мировой политики (Бишкек) Шерадил Бактыгулов сообщил в свою очередь, что в Китае есть такое выражение – «нельзя разбудить того, кто притворяется спящим».

«Это выражение используется для описания человека, который намеренно игнорирует проблему или отказывается признавать реальность. Сколько бы вы ни старались убедить человека, напомнить или «разбудить» его каким-то образом, он все равно продолжит «притворяться спящим», то есть будет намеренно избегать признания проблемы или принятия мер.

Вопрос Тайваня не имеет аналогов в мировой истории. Проигравшая в гражданской войне группа китайцев (ханьцев) бежала с материка на остров Тайвань и ряд небольших соседних островов. При этом они прихватили с собой всю казну страны. В 1949 году была образована КНР, в декабре 1954 года США и Тайвань подписывают договор о взаимной обороне, согласно которому США разместили свои войска на Тайване и на Пескадорских островах. Далее в январе 1955 года Конгресс США принимает декларацию, которая дала американскому президенту право применить вооружённые силы для защиты Тайваня. Таким образом, США поспособствовали созданию «Тайваньского вопроса».

В 1979 году США и КНР устанавливают друг с другом дипломатические отношения, и США прекращает дипотношения с Тайванем. Договор 1955 года был аннулирован, а президент Джимми Картер объявил о выводе с Тайваня американского военного контингента. Однако США не были бы США, если бы следовали обязательствам, достигнутым с КНР. В США в 1979 году принимают закон об отношениях с Тайванем, который предусматривал, что отношения США и Тайваня должны осуществляться через зарегистрированный в Вашингтоне Американский институт Тайваня. Продолжили действовать ранее заключённые между США и Тайванем соглашения о гуманитарных, социальных, образовательных и других подобных контактах. США отказались поддерживать политические контакты с Тайванем. Тем не менее, в 2018 году в США принимают закон, разрешающий официальные поездки американских чиновников высшего ранга на Тайвань и официальные поездки тайваньских чиновников высшего ранга в США. Таким образом, в США фактически отказались еще от одного своего обязательства – не поддерживать политические контакты», — рассказал директор института.

Теперь что касается Тайваня, продолжил он. «Там идет острая политическая борьба между двумя партиями – Гоминьдан, когда-то установившую военную диктатуру, просуществовавшую до 1987 года и Демократической Прогрессивной Партией (ДПП), созданной группой активистов в сентябре 1986 г. В нее вошли так называемые «коренные тайваньцы» — ханьцы из южного Китая, потомки эмигрантов, прибывших на остров на два-три столетия раньше гоминьдановцев. Различие заключается в том, что Гоминьдан выступает за сближение с материковым Китаем, а ДПП стоит на позициях «тайваньского национализма».

На январских 2024 года президентских выборах победил ставленник ДПП Лай Цинде, набравший около 40% голосов избирателей, а в парламенте ДПП получила 51 мандат из 113 тамошнего Законодательного Юаня. Как видим, в самом Тайване ситуация довольно неоднозначная. Лай Цинде регулярно выступает с лозунгами тайваньских националистов, которые нравятся его электорату, но есть и немалая часть сторонников Гоминьдан, выступающих за объединение с материковым Китаем.

Китай исходит из принципа «одна страна – две системы» и стремится к мирному восстановлению территориальной целостности. Военные учения НОАК являются инструментом отрезвления горячих голов тайваньских националистов. Также у тайваньских политиков есть понимание, что экономика Тайваня глубоко связана как с экономикой Китая, так и США. Какие-либо действия Тайваня против Китая приведут к обрушению тайваньских банков, что вызовет серьезнейший гуманитарный кризис.

Что касается США – следует отметить, что Тайвань, образно говоря, является одной из карт в колоде по геополитической игре США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта игра против Китая имеет долгосрочный характер и не зависит от смены президентов в США или западных странах. В ее основе лежат две коренные причины. Первая – экономика Китая с его мега-рынком и оборотами в триллионы долларов США работает на Китай и рост благосостояния всех китайцев, и неподконтрольна каким-либо странам, корпорациям и организациям. Вторая – успехи Китая по улучшению качества жизни простых граждан свидетельствует о превосходстве китайской модели развития над западной моделью развития государства, экономики и общества. Китай после 150 лет нахождения в полуколониальном состоянии, из беднейшей страны мира (беднее, чем Индия в 1978 году – год начала Политики реформ и открытости) стал второй экономикой мира.

Сейчас США повышает ставки. Китай сделал ответный ход. Эта игра не прекратится и после воссоединения Тайваня с материковым Китаем. Ставки в этой игре будут то повышаться, то понижаться», — уверен Бактыгулов.