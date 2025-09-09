С 10 по 14 сентября на территории страны ожидается ветреная погода, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Товузе, Геранбое, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Гусаре, Хызы, Гобустане и Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с.

В других регионах Азербайджана в соответствии с желтым предупреждением прогнозируется северо-западный ветер с порывами 13,9–20,7 м/с.