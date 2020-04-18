Представитель ВОЗ в Таджикистане заявила об отсутствии коронавируса в стране

В Таджикистане по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в стране Галина Перфильева.

Несмотря на это, подчеркнула она, министерство здравоохранения и социальной защиты совместно с партнерами принимает ряд профилактических мер. Так, лаборатория, в которой проводится диагностика тестов на инфекцию, а также уровень компетентности специалистов соответствуют международным стандартам. Все они проходят учебные курсы за границей, а результаты их экзаменов передаются в ВОЗ.

«В частности, по состоянию на 16 апреля текущего года, в этой лаборатории выполнено 2317 анализов, из которых 440 повторные», — приводит ее слова «РИА Новости» в субботу, 18 апреля.

По словам Перфильевой, представительство ВОЗ в Таджикистане уверено в точности этих тестов, поскольку они используются и в других странах.

«Если COVID-19 будет зарегистрирован в Таджикистане, в этом случае ВОЗ и партнеры по развитию предоставят Таджикистану больше помощи в борьбе с ним и на его лечение», — заключила Перфильева (iz.ru)