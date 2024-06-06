Власти Франции не собираются отправлять своих военных в Украину для участия в боевых действиях, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

«Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос», — сказал он в интервью телеканалу France 2. При этом он отметил, что Франция никогда не обучала украинских военнослужащих прямо на территории Украины и в будущем Париж не исключает отправку в страну военных инструкторов.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон предложил сформировать коалицию из стран Европы, готовых послать в Украину инструкторов, писала Le Monde. По данным издания, этот вопрос может быть решен в течение «несколько недель или даже дней».

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не собирается отправлять своих военных в Украину ни в каком качестве. Он напомнил, что США уже обучают украинских бойцов на военной базе в Германии, где «тысячи украинских солдат» прошли обучение на технике западного производства.

В Германии также заявили, что не будут направлять военных в Украину. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву.

В НАТО тоже не планируют развертывать свои силы в Украине, говорил ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность», — отмечал Столтенберг.

Дискуссию об отправке западных войск в Украину в конце февраля начал президент Франции Эмманюэль Макрон. Впоследствии он заявил, что такой сценарий может быть задействован, если российская армия прорвет линию фронта и попытается захватить Киев или Одессу. Макрон отмечал, что в случае «победы» в Украине президент РФ Владимир Путин может продолжить кампанию и вторгнуться в другие европейские страны.

По данным источников The New York Times, из-за нехватки личного состава в ВСУ весной Киев попросил США и союзников по НАТО помочь в обучении еще 150 тыс. новобранцев. Сейчас украинские военнослужащие тренируются в основном в Польше, Германии и Великобритании, что требует значительных логистических усилий и временных затрат. По мнению представителей западных военных структур, подготовка солдат ВСУ на территории самой Украины не только повысит их эффективность, но и снизит риски, связанные с их переброской в другие страны. (moscowtimes.ru)