Представитель ВОЗ: «Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет заражений»

«С приходом зимы во всей Европе наблюдался рост числа случаев заражения COVID-19. В Азербайджане с октября также зафиксирована резкая динамика заболеваемости коронавирусом. В последние 10 дней статистика относительно стабилизировалась на уровне 4000 случаев за каждый день».

Об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, в ходе брифинга, посвященного итогам делегации ВОЗ по оценке потребностей в здравоохранении.

По ее словам, решение об ужесточении карантинного режима служит защите людей.

Х.Харманджи отметила, что предстоящие 3 месяца критичные:

«Потому что начиная с весны будет больше вакцин. Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет случаев заражения. По этой причине строгий карантин продолжится до конца зимы».