Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал в своем Twitter, что власти Франции поддерживают запрещенную в его стране Рабочую партии Курдистана (РПК) в Сирии, а после те «жгут улицы» в Париже.

«Это РПК во Франции», — указал Калын, добавляя, что это «та же террористическая организация», которую французские власти поддерживают в Сирии.

По его словам, за последние 40 лет представители РПК «убили тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности», а теперь «жгут улицы Парижа».

«Вы все еще будете молчать?» — добавил Калын.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центра курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

После этого курды вышли на площадь Республики в столице Франции, чтобы выразить протест из-за стрельбы, которая, по их мнению, направлена против курдской общины. Протестующие обвиняли в стрельбе Турцию и скандировали антитурецкие лозунги.