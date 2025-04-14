Президент Украины Владимир Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в поддержке России. Об этом он заявил во время интервью Скотту Пейли на телеканале CBS.

Параллельно он обвинил политическое руководство России в якобы влиянии на вице-президента США. «Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия [президента России Владимира] Путина», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также обвинил Вэнса в проявлении неуважения и в проведении «пропагандистских туров» по Украине.