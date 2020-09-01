Председательство в Совбезе ООН перешло к Нигеру

Председательство в Совете Безопасности ООН в рамках ежемесячной ротации перешло в сентябре от Индонезии к Нигеру. Перед постпредом Нигера при ООН Абду Абарри будут стоять две задачи: проведение встреч совета в ходе недели высокого уровня, а также окончательное решение по запросу США о возвращении санкций в отношении Ирана, передает ТАСС.

Абарри сообщил на пресс-конференции во вторник, что 24 сентября запланирована встреча Совета Безопасности высокого уровня по теме «поддержание международного мира и безопасности», которая будет посвящена глобальной политике после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как и большая часть мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи, встреча пройдет в виртуальном формате.

«Предполагается, что это будет саммит, поэтому все главы государств, входящих в СБ ООН, получат приглашение участвовать во встрече. Однако, конечно, страны смогут принимать участие и на уровне других высокопоставленных лиц», — сказал он.

Большая часть вопросов, обращенных к нигерийскому постпреду, касалась его позиции по запросу США о запуске процедуры снэпбэка («snapback» — возвращение антииранских санкций ООН). Ранее председательствующий в августе постпред Индонезии заявил, что «не может предпринять действий по запросу США», так как против этого выступило большинство членов СБ.

«На данный момент я могу лишь сказать, что ни одна сторона не контактировала со мной по этому вопросу. Поэтому мы остаемся на той же позиции, которую озвучил постпред Индонезии в прошлом месяце», — отметил, в свою очередь, представитель Нигера.