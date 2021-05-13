Председатель ОБСЕ провела телефонный разговор с главами МИД Азербайджана и Армении

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Энн Линде провела телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА, об этом Энн Линде сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня я поговорила с моим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и коллегой из Армении Ара Айвазяном о последней ситуации на азербайджано-армянской границе. Председатель ОБСЕ и мой личный представитель внимательно следят за ситуацией», — отметила председатель ОБСЕ.