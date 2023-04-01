1 апреля в 02:30 в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками погранотряда «Гёйтепе» Погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) и Ярдымлинского районного отдела полиции Министерства внутренних дел, близ села Аваш Ярдымлинского района предотвращен контрабандный ввоз 13 кг 525 г наркотических средств и 1 500 таблеток метадон М-40 из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в ГПС, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны три жителя села Аваш Ярдымлинского района.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.