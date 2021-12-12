На территории элитного курортного поселка Sea Breeze состоялась предновогодняя ярмарка, организованная сообществом İZ — İnamlı və Zərif.

Как сообщает #, свои изделия на ярмарке представили женщины, придумавшие и развивающие собственные бренды и различную продукцию. Среди участников были ювелиры, писатели, косметологи, дизайнеры и др. Поддержать предпринимательниц пришли известные успешные бизнес-леди, которые дали советы и напутствие молодым коллегам.

Всю представленную на ярмарке продукцию можно было приобрести из первых рук.

Махбуба Мамедова представила стенд с изделиями из войлока и натуральной пряжи, пояснив, в интервью #, что все свои работы – одежду и аксессуары, она создает вручную и в единственном экземпляре.

«Данная техника – один из древних видов прикладного искусства Азербайджана, я обучалась этому много лет. Шерсть — натуральный материал, имеющий много полезных свойств, в том числе и лечебные», — рассказывает она.

Писатель Лала Умуд подписывает на ярмарке свои книги всем желающим. На стенде представлены как новые работы автора, так и первые книги, среди которых дебютная — «Урок любви», а также книги, созданные в соавторстве с ее сыном. Лала Умуд пишет на русском, но ее книги практически сразу переводятся на родной азербайджанский и международный английский.

В интервью # писатель рассказала, что сейчас она работает сразу над несколькими новыми проектами. Так, в начале нового года выйдут ее новые книги «Когда цветет хары бюльбюль и «Чертополох», а также детские энциклопедии для мальчиком и девочек.

Элла Багирова представила на ярмарке свой новый бренд «Сабун арт». Она создает на мыльной основе настоящие произведения искусства. Признается, что в основном ее творения покупают в декоративных целях, украшая ими ванные комнаты или прихожие.

Домохозяйка и мама двоих детей Несрин Дадашева знакомит гостей ярмарки со своей продукцией Bumi kidstore:

«Я рисую иллюстрации и таким образом сама создаю все принты, затем в Турции создаем ткань, используя исключительно экологические материалы. Одежду шьем в Баку, на данный момент это изделия для детей от одного года до 6 лет», — рассказывает дизайнер #.

Основатель сообщества iZ Рена Наджафзаде-Сададдинова, подводя итоги, отметила, что цели мероприятия оправдались на все сто:

«Нам в очередной раз удалось объединить творческих женщин и предпринимателей, мотивировать их, создавая платформу для общения и обмена опытом. Участники имели возможность рассказать о своем бизнесе. Сегодня мы познакомили посетителей лишь с небольшим количеством талантливых женщин. Таких у нас еще очень много, и мы продолжим практику проведения подобных мероприятий», — сообщила она в интервью #.