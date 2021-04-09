Предложение без последствий

Как известно, на недавней встрече в Москве Никол Пашинян неожиданно завел речь о необходимости строительства новой АЭС в Армении. И в этом деле он рассчитывает на помощь России, о чем и сказал тут же Путину. О реакции президента РФ на это заявление до сих пор ничего не сообщалось, но ряд экспертов в разных странах уже выразили серьезные сомнения в том, что Москва станет рассматривать это предложение Никола.

Мало того, что в Армении до сих пор действует устаревшая советская Мецаморская АЭС, которая одним своим существованием представляет серьезную угрозу для безопасности всех стран региона, так премьер Пашинян предлагает создать еще один такой потенциальный очаг риска для жизни.

Ясно, что такая перспектива не обрадует не только Азербайджан с Турцией, но и Грузию, и Иран. Да и почему вообще нужно строить дополнительную опасную АЭС на территории этой республики, когда в новых условиях перед Арменией открываются возможности для беспроблемного доступа к любому количеству энергоисточников из любой из соседних стран? Ведь тот самый пункт об открытии всех коммуникаций в Трехстороннем заявлении о прекращении огня позволяет Еревану договариваться о поставках электроэнергии с любыми странами, и получать ее в том числе через территории Турции и Азербайджана. Конечно, при условии, что Армения выстроит именно нормальные отношения с нашими странами.

А Россия официально добивается этого же самого, из чего можно сделать вывод, что Путин вряд ли станет строить с нуля новую АЭС в Армении, к тому же зная, что за столь многомиллионный проект Ереван неизвестно когда расплатится. Пашинян тоже не дурак, мог учесть все эти резоны — так на что тогда рассчитано было это его предложение? Некоторые политологи считают, что это был не более чем предвыборный пиар-ход с его стороны.

Своим мнением на сей счет поделились с # известные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Не будем забывать, что в нынешнем году в Армении отмечается 55-летие атомной отрасли республики, это еще один дополнительный повод, чтобы тема строительства новой АЭС находилась в актуальной повестке. Поэтому, если бы Никол Пашинян не поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным и в принципе игнорировал данную тему, это стало бы поводом для критики оппозиции в адрес премьера Армении, в духе «он даже не попытался, а вот мы боролись бы за решение проблемы». Да, на фоне неудачных для армянской стороны итогов прошлогодней военной эскалации в Карабахе, а также пандемии и экономического кризиса, у многих избирателей в стране будет недоверие к перспективам реализации больших и дорогостоящих проектов. Тем не менее, для действующих властей как правило лучше создавать даже вызывающую вопросы позитивную повестку, чем не создавать никакой.

Обратим внимание, что пресс-служба российского президента в сообщении о его встрече с Николом Пашиняном не передает, как Владимир Путин прореагировал на инициативу по поводу новой АЭС. Сама постановка вопроса армянским премьером также была выдержана в весьма осторожном ключе («хочу обсудить возможности»). В марте 2021 года министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян в приветственном послании участникам и организаторам панельной дискуссии «Перспективы развития атомной отрасли в Армении» также упомянул возможность строительства новой атомной станции, как задачи, которая может быть реализована «в перспективе», что в данном случае можно понимать как неопределенное будущее. Все это косвенно свидетельствует, что обещаний российской стороны по этому поводу Ереваном, скорее всего, на данный момент не получено.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— Почему вообще прозвучало это предложение, мы можем только догадываться. Логику армянских властей очень сложно понять, мы это знаем и по другим примерам.

Если взглянуть на ситуацию как она есть, мы увидим, что в Армении функционирует Мецаморская АЭС – достаточно проблемный объект, срок эксплуатации которого полностью будет исчерпан к 2026 году. Армения просила у России и получила в 2014 году кредит на продление срока действия второго энергоблока в размере, если не ошибаюсь, $270 млн.

На станции все время проводятся реконструкционные работы. В частности, связанные с обновлением систем охлаждения, других важных функциональных составляющих. Все это делается на российские кредиты, которые Ереван частично покрывает за счет внутренних средств. То есть, сегодня идет речь о поддержании жизнедеятельности этой станции. Непонятно, что будет после 2026 года, но Росатом пока выступает основным партнером Армении.

Если уж на все это Еревану требуются кредиты, то что уж говорить о строительстве целой новой АЭС? Это же громадное по своим объемам сооружение, потребуются огромные затраты и годы, если не десятилетия.

Не думаю, что РФ пойдет на такую авантюру, потому что России тоже нужны живые деньги.

Видимо, слова Пашиняна рассчитаны на простых обывателей – Никол решил блеснуть громкой идеей. Наверное, он рассчитывает на внимание потенциального электората, чтобы люди в июне проголосовали за его партию.

Серьезно в РФ к этому предложению явно не отнеслись, поэтому и никакой реакции не было.