Власти Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в кантонах Тичино и Вале.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«После сильной непогоды в кантонах Тичино и Вале швейцарская армия принимает участие в ликвидации ущерба, нанесенного стихией», — говорится в сообщении.

В настоящее время там задействовано 135 военнослужащих из резервных подразделений помощи при стихийных бедствиях, а также 6-го инженерного батальона. В прошедшие выходные к эвакуации жителей затопленных районов Тичино также были привлечены военно-воздушные силы.

30 июня полиция кантона Тичино на юге Швейцарии сообщила, что там вследствие оползня погибли два человека, еще один пропал без вести. Правоохранители кантона Вале в свою очередь заявили об эвакуации нескольких сотен человек из-за выхода из берегов реки Роны. Кантональное правительство объявило режим «особого положения». На горном курорте Церматт затоплено несколько улиц — протекающая через этот город река Виспа также вышла из берегов. Курорт оказался отрезанным от внешнего мира, поскольку автомобильное и железнодорожное сообщение с ним закрыто.