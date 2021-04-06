Правящая партия в Болгарии увеличила отрыв на выборах после обработки 98,9% протоколов

Правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) увеличила отрыв от конкурентов на завершающем этапе подсчета голосов избирателей на очередных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 4 апреля. Как сообщается на официальном сайте комиссии, к 01:00 вторника было обработано 98,93% протоколов районных избирательных комиссий. ГЕРБ получила дополнительные 0,12% и набирает 26,14% голосов избирателей.

С результатом 17,73% на втором месте идет партия телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ». Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия смогла занять лишь третье место, получив поддержку 15,02% избирателей.

В новый созыв парламента также проходят Движение за права и свободы (10,34% голосов), «Демократическая Болгария» (9,52%) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (4,74%). Остальные политические объединения на данный момент четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают.