Возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) празднует 21-ю годовщину со дня основания, сообщает Анадолу.

ПСР вышла на политическую арену в 2001 году в качестве 39-й партии в истории Турции.

Вопреки многочисленным преградам, сторонники Эрдогана за все эти годы выходили первыми из всех 15 выборных кампаний, в которых участвовали.

Ведущая ныне политическая сила Турции обратилась с заявкой о своем основании в МВД Турции 14 августа 2001 года.

Уже в первые дни деятельности, а именно 16 августа 2001 года, Партию справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi — AK Parti) возглавил бывший глава Стамбульского муниципалитета Реджеп Тайип Эрдоган. Решение было принято правлением партии единогласно.

Один из основателей партии – Эрдоган, выступая на учредительном съезде ПСР заявил: «Отныне в Турции ничего не будет, как прежде».

Тем самым было положено начало успеху Партии справедливости и развития, представители которой за последние десятилетия четырежды занимали пост премьера Турции и дважды — президента.

Первым крупным успехом сторонников Эрдогана стали парламентские выборы 3 ноября 2002 года, по итогам которой сторонники Эрдогана набрали наибольшее число голосов (34,28 процента). Этого оказалось достаточно для формирования нового правительства ПСР.

Ввиду запрета на политическую деятельность генсек ПСР Эрдоган в тот момент не смог возглавить правительство и 58-е правительство Турции возглавил Абдулла Гюль.

Запрет с Эрдогана был вскоре снят и политик 8 марта 2003 года был избран депутатом от провинции Сиирт. 59-е правительство Турции возглавил уже Реджеп Тайип Эрдоган.

Под руководством Эрдогана в Турции были проведены многочисленные реформы, что вывело страну на качественно новый уровень развития, повысив имидж страны на мировой арене.