Ираклий Кобахидзе представлен для переназначения на должность премьера Грузии. Об этом сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета правящей партии.

«Грузинская мечта» шла на парламентские выборы 26 октября со списком, первым номером которого был Бидзина Иванишвили. После своего очередного возвращения в политику в конце 2023 года миллиардер-основатель партии власти занял пост ее почетного председателя. Это новая партийная должность предполагает, что именно Иванишвили уполномочен представлять кандидата в премьеры Грузии.

«Вероятно, не будет особым сюрпризом то, что Бидзина Иванишвили представил Ираклия Кобахидзе кандидатом на пост премьер-министра. Естественно, политсовет полностью поддержал это», — сказал Мдинарадзе.

Также политсовет договорился представить Шалву Папуашвили для переназначения на должность спикера парламента.

Согласно официальным результатам, на выборах 26 октября «Грузинская мечта» получила 53,93% и 89 мандатов.

Новоизбранный парламент должен собраться 25 ноября. Кобахидзе ранее заявлял, что в этот же день планируется представить состав правительства для выражения вотума доверия.

Оппозиция не признает результаты выборов и обещает отказаться от мандатов. Президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные депутаты направили иски о признании выборов неконституционными. В ближайшее время Конституционный суд рассмотрит приемлемость их жалоб.

На этой неделе один из лидеров «Коалиция за перемены» Ника Гварамия сделал скандальное заявление. Он утверждает, что Иванишвили через посредника обратился к оппозиции с предложением сместить Кобахидзе в обмен на отказ от бойкота парламента. Оппоненты властей якобы отказались от коммуникации, заявив, что единственный вопрос, который они готовы обсуждать – это назначение новых выборов. (newsgeorgia.ge)