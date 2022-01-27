Президент ФИФА Джанни Инфантино подвергся критике со стороны правозащитников за слова, которыми он аргументировал необходимость проведения чемпионата мира раз в два года.

Инфантино, в частности, сказал, что ФИФА «должна дать надежду африканцам, чтобы им не пришлось пересекать Средиземное море в поисках, может быть, лучшей жизни, но, скорее всего, смерти в море». Позже глава ФИФА заявил, что его слова «неверно истолковали».

Эндрю Стролейн, медиадиректор Human Rights Watch, написал в твиттере: «Мои коллеги из Human Rights Watch практически каждый день берут интервью у беженцев по всему миру. Они никогда не упоминают о времени проведения чемпионатов мира по футболу».

Исполнительный директор Kick It Out Тони Бернетт отреагировал на комментарии Инфантино, заявив: «ФИФА – организация, приносящая многомиллиардные прибыли. У них уже есть деньги, чтобы инвестировать в возможности для обездоленных людей по всему миру.

Совершенно неприемлемо предполагать, что проводимый раз в два года чемпионат мира, созданный в основном для получения дополнительной прибыли, может стать решением для мигрантов, которые рискуют жизнью и иногда бегут из охваченных войной стран в поисках лучшей жизни».