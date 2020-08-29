Правоохранительные органы провели операцию в Барде, 11 человек задержаны

Сотрудники МВД республики провели комплекс мероприятий в отношении лиц, грубо нарушивших общественный порядок в Барде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Были изучены и всесторонне расследованы факты об организации группой лиц сбыта наркотических веществ в Барде, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия в квартирах и совершении хулиганских действий.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Управления по борьбе с наркотиками МВД республики совместно с сотрудниками Бардинского РОП провели операцию 27 августа, в результате которой были задержаны 11 жителей Бардинского района — Дильгам Сафаров, Имади Абдулазимов, Халил Гейдаров, Айхан Аббасов, Ризван Мамедов, Имдад Абдуллаев, Заур Гаджиев, Муса Шарифханов, Хагани Мамедов, Эхтирам Исаев и Севдияр Азизов.

При обыске у подозреваемых и в их домах были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества, пистолет “Наган”, большое количество холодного оружия, а также электронные весы. По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.