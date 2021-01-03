Правительство Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС

В субботу губернаторы Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы обратились к правительству с просьбой объявить для этих четырех префектур режим чрезвычайной ситуации, так как принимавшиеся до сих пор меры ощутимого результата не дали и число заражений коронавирусом продолжает расти. В частности, три дня назад Токио обновило антирекорд по росту заражений – 31 декабря было зафиксировано более 1,3 тысячи случаев. Наибольшие опасения специалистов вызывает растущее давление на медицинские учреждения. Свои требования губернаторы передали министру по делам восстановления экономики, ответственного за меры по коронавирусу Ясутоси Нисимуре. СМИ уже отметили, что отсутствие на встрече премьер-министра Ёсихидэ Суги уже является ответом – он выступает за совмещение мер против распространения коронавируса с мерами по восстановлению экономики.

В воскресенье Суга провел совещание с Нисимурой и другими министрами, на котором заслушал их доклады по ситуации. В течение недели будет созван экспертный совет, на котором будет обсуждаться актуальная ситуация в связи с распространением инфекции, состояние системы здравоохранения, влияние на экономику в случае введения режима ЧС для столичного региона, а также его сроки. Как ожидается, премьер даст пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией.(РИА Новости)