Правительство Сарраджа одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.

Соглашение предусматривает возможность отправки в Ливию турецких войск, его еще должен утвердить парламент Турции.

«Кабинет министров одобрил на экстренном заседании вступление в силу соглашения о взаимопонимании о сотрудничестве с Турцией в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава триполийского правительства Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашения о взаимопонимании в военной сфере и по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.

| 2019-12-19T20:06:31+00:00 19 декабря 2019, 21:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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