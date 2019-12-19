Правительство Сарраджа одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.

Соглашение предусматривает возможность отправки в Ливию турецких войск, его еще должен утвердить парламент Турции.

«Кабинет министров одобрил на экстренном заседании вступление в силу соглашения о взаимопонимании о сотрудничестве с Турцией в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава триполийского правительства Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашения о взаимопонимании в военной сфере и по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.