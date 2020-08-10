Правительство Ливана ушло в отставку на фоне протестов

Правительство Ливана подало в отставку, сообщил министр здравоохранения республики после собрания кабмина.
Таким образом ливанские власти выполнят одно из требований местных жителей, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Они также требовали роспуска парламента и реформ.
В пятницу митингующие захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.
В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.