В центре внимания была нейтрализация необоснованных обвинений, выдвинутых по теме «военнопленные», ставшей одним из основных элементов проводимой Арменией в течение года очернительной кампании против Азербайджана, и информирование международной общественности по этому вопросу.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2021 год.

Отмечено, что о подобных провокационных действиях армянской стороны были направлены письма в соответствующие международные организации: «В связи с попытками использования «Лачинского коридора» в военных целях вопреки его назначению, от имени Азербайджанской Республики были направлены письма генеральным секретарям ООН, ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, действующему председателю ОБСЕ, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, министру иностранных дел Российской Федерации».