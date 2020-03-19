Правительство Австралии введет полный запрет на въезд в страну 20 марта

Правительство Австралии намерено полностью запретить въезд в страну для всех иностранных граждан из-за распространения коронавируса. Как заявил в четверг премьер-министр Скотт Моррисон, запрет будет принят кабинетом министров этим вечером и вступит в силу 20 марта в 21:00 местного времени.

«Сегодня вечером мы примем решение о переходе к положению, когда запрет на въезд будет введен для всех, кто не является гражданином или постоянным жителем Австралии. Это (положение) начнет действовать с 21:00 завтрашнего дня (13:00 мск 20 марта)», — сказал Моррисон в ходе брифинга в Канберре.

Премьер-министр отметил, что «около 80% всех случаев заболевания, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей», либо — результатом контактов с теми, кто заразился вне Австралии. «Подавляющая часть случаев заболевания в Австралии была импортирована. Меры, которые мы приняли, очевидно, повлияли на это, и это (запрет въезда в Австралию) — еще одна мера», — подчеркнул Моррисон.

В Австралии зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных — 307 человек — зарегистрированы в Сиднее. Около 2 тыс. пациентов по всей стране ожидают результатов анализа на наличие вируса. Диагноз первого пациента был подтвержден в Мельбурне 25 января. К настоящему моменту 25 человек выздоровели, шестеро — умерли.(ТАСС)