Правда в глаза

По данным Ассоциации отелей Азербайджана, в нашей стране насчитывается 50.000 койко-мест. Эту цифру нам озвучил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде. Запомните ее. Как известно, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, по поручению правительства осуществлял выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину. С 15 по 22 марта в Азербайджан воздушным транспортом со всего мира уже были доставлены около 10 тысяч пассажиров. Но ведь и после этого были пассажироперевозки. Плюс, тысячи и тысячи граждан Азербайджана вернулись в страну водным и сухопутным путем. И их всех нужно поместить на карантин. Все это почему-то упускается из виду теми, кто привык смотреть на мир с собственной кочки зрения, не беря во внимание реалии.

Кстати, о реалиях. Как известно, ранее было принято решение, что начиная с 26 марта рейсы авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» в международном направлении будут выполняться только в Москву и Лондон. Потом и в этот вопрос были внесены изменения. Но прежде замечу, что по имеющимся у нас данным, число официально проживающих в Великобритании граждан Азербайджана составляет 2000 человек. Так вот на сегодняшний день АЗАЛ по-прежнему совершает полеты в Лондон и обратно. Правда, сократили число рейсов с четырех до одного в неделю. Вылет из Лондона в четверг. То есть, в чартерах пока необходимости нет, хотя есть немало граждан Азербайджана, которые их ждут. При, повторюсь, имеющемся пока рейсе из Лондона. С чего бы это? Рассчитывают слетать бесплатно, то есть за счет государства. Интересная, мягко говоря, позиция.

Что же касается России, то там воздушные границы с ней уже закрыты. Летают, соответственно, только чартеры. Очередной из них ориентировочно будет на этой неделе, где-то в ее середине. На сегодняшний день готовых вылететь из РФ в Азербайджан этим чартером составляет менее 10 человек. Дело в том, что посольство Азербайджана в РФ сумело грамотно наладить работу и держит ситуацию под контролем. Это, кстати, отметил на своей странице в соцсети Facebook известный знаток Ровшан Аскеров. «В это время, пока весь мир продолжает сходить с ума, когда тотальный бардак в человеческих башках трансформируется в кавардак на планете, остаются люди, которые чётко и профессионально выполняют свою работу и не позволяют планете окончательно слететь с оси. Я говорю о сотрудниках посольства Азербайджана в России, которые в режиме 24/7 организовывают отправку граждан Республики на родину со всего сбрендившего вдруг света. Они воссоединяют семьи, помогают встретиться друзьям, возвращают чувство уверенности и защищённости»,- написал он.

Но, в целом, если говорить не о положении с российскими азербайджанцами, ситуация очень непростая. В социальных сетях и различных СМИ можно встретить тексты с возмущениями граждан Азербайджана, которые жалуются на то, что не могут попасть обратно на Родину, застряв в той или иной стране мира. Нередко, возмущающиеся банально не понимают сложность текущего момента. Они напрочь отметают аргументы о том, что Азербайджан не резиновый, особенно с учетом того, что всех прибывших нужно поместить на карантин, изолировать от общества, дабы не допустить распространения коронавируса. При этом, многие из застрявших в разных странах мира банально проигнорировали, недооценили опасность остаться вне пределов Родины, не использовав возможность вернуться из-за рубежа, когда в Китае и в иных странах уже вовсю бушевал коронавирус и принимались соответствующие меры.

Не все такие, конечно. Но, так или иначе, есть еще немало проживающих в разных странах азербайджанцев, стремящихся вернуться обратно. Приведу пример Украины. По нашим данным, есть список из 436 граждан Азербайджана, что ждут чартерного рейса, дабы вернуться в родные пенаты. Но, когда будет чартерный рейс, будет ли он вообще, никто не знает. Непонятно также, какому количеству людей разрешат вылететь чартерным рейсом. Дело в том, что до этого был уже чартер, но не AZAL, а МАУ. На борт впустили порядка 50 человек. В первую очередь потому, что у нашей страны не было возможности принять большее число своих граждан.

В итоге, все они сейчас находятся в подвешенном состоянии. И их проблемы решает азербайджанская диаспора Украины. Нужно поблагодарить такие организации, как ОДАУ, ОКАУ, ККА. Каждая из этих организаций, в меру своих сил и возможностей, обеспечивает размещение наших сограждан в хостелах, гостиницах, на съемных квартирах, кормит их, обеспечивает масками и всем иным, что необходимо в пору борьбы с коронавирусом. Причем, все это пока делается за счет средств членов и руководства диаспорских организаций. Но, кстати, не все наши соотечественники это понимают! Есть и те, кто уверен, что «Баку же деньги выделяет», требуя на этом «основании» обеспечения обратившимся крайне комфортных условий.

Приходится объяснять реальное положение дел. В том числе и напоминая недавнее заявление главы пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова. «Вернуться на родину – естественное право каждого азербайджанца, никто не может ограничить и не ограничивает его. Но есть ограничения, обусловленные техническими возможностями, чрезвычайной, незапланированной ситуацией, заявил давеча он. И.Мамедов сказал, что помещение на карантин как наших граждан, вернувшихся в Азербайджан, так и граждан других стран исключительно важно для обеспечения безопасности 10-миллионного населения.

«Помешение этих людей на домашний карантин создает угрозу безопасности 10 миллионов граждан. Но у карантинной инфраструктуры тоже есть предел. По мере прибытия людей, помещения их на карантин возможности карантинной инфраструктуры исчерпываются. К этому процессу привлекается всё больше больниц, предприниматели предоставляют свои отели государству безо всяких условий. Некоторые из них даже обеспечивают продовольствием лиц, помещенных на карантин в отелях, демонстрируя солидарность с народом и государством в это трудное время. Но, несмотря на всё это, рост числа людей, возвращающихся в страну, требует всё больших возможностей, а эти возможности не безграничны. Наверное, нужно пресечь в какой-то форме этот поток возвращающихся в Азербайджан»,- указал И.Мамедов.

И тут имеет смысл напомнить, что президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что если люди выехали за границу уже после предупреждений о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в мире, то о своем возвращении они будут заботиться сами. «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали»,- заявил Лукашенко. У нас так не сделали.

Не сделали в Азербайджане и так, как в Украине. Сегодня, 30 марта, власти этой страны впервые решили отправить всех новоприбывших украинцев из-за границы на принудительную обсервацию. Только сегодня, после того, как сотни украинцев уже подхватили коронавирус, после того, как уже были погибшие и после того, как тысячи украинских гастарбайтеров уже вернулись в страну, не пройдя всех необходимых проверок и просто отправившись по домам! Это уже – пример безответственных действий руководства Украины. Но было же и иное.

Проваливаются все попытки отправить людей на принудительный карантин. Так, рейс VN9061 приземлился в Киеве днем 29 марта. На его борту, по данным посольства Украины во Вьетнаме, находилось 234 пассажира. Издание Báo ảnh Việt Nam сообщило, что во Вьетнам на этом самолете вернулись 74 гражданина этой страны. Рейс туда и назад профинансировал вьетнамский бизнесмен, председатель корпорации Vingroup Фам Нят Выонг. По прилете в Киев пассажиры рейса, как свидетельствует видео очевидцев, отказались отправляться на обсервацию, прорвали кордон и вырвались из здания аэропорта.

Этот момент на видео снимал и один из пассажиров рейса, который в Instagram пользуется ником usi.izhik. «Нас незаконно удерживают на территории [аэропорта]. Прорываем», – комментировал usi.izhik происходящее. На другом видео он сказал: «Порвали оборону. Прорвали, с…ка. Еб…чая оборона. Еб…чая Украина». Позже он извинился за свои слова, но никуда ведь не делась проблема, связанная с нежеланием граждан Украины думать не только о себе, но и об окружающих. В понедельник в киевский аэропорт Борисполь прибыло два рейса из Дохи. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане). Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолёте. Об этом «Стране» сообщили сами пассажиры. В одном из самолетов осталось 30 человек, в другом 100.

Знаете, чем аргументировали они свой отказ пройти принудительную обсервацию? Тем, что условия в гостинице не такие хорошие, как хотят люди — вода из кранов льется ржавая, еда дорогая. О том, что их не на курорт отправляют, а изолируют с целью недопущения распространения коронавируса, эти люди не задумываются. Это просто какой-то убийственный эгоизм! Увы, немало и азербайджанцев, которые страдают тем же. Так, то тут, то там приходится слышать недовольство по поводу того, что не был обеспечен лакшери-карантин. Кто-то, из размещенных бесплатно в гостиницах и прочих точках, недоволен качеством еды. А кому-то просто скучно. Они выходят на балконы, дабы постучать бутылками и попеть.

И это в то время, когда в разных странах, в том числе и в Украине или в Беларуси, есть азербайджанцы, которые застряли тут и не имеют возможности вернуться на Родину. Как видим, не все до сих пор поняли, что на самом деле происходит в мире, сколь велика проблема. Это печально и это больше, чем ошибка. Это моральное преступление перед теми, кто день и ночь, рискуя здоровью и жизнью, тратя нервы, и денежные средства старается облегчить наши с вами страдания и проблемы.