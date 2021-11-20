Сотрудник Государственной пограничной службы (ГПС) подорвался на мине на территории Зангиланского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что 19 ноября примерно в 15:00 в прокуратуру поступила информация о том, что сотрудник ANAMA Вагиф Бабаев 1972 года рождения и прапорщик ГПС Ренат Агабабаев 1999 года рождения, командированные в Зангиланский район для разминирования территории, подорвались на противотанковой мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены надлежащие процессуальные действия.

По факту Губадлинской военной прокуратурой ведется расследование.